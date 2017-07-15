Home Rescue - Wohnen in der Wildnis
Folge vom 15.07.2017: Die Schweinehölle
45 Min.Folge vom 15.07.2017Ab 12
Josh und Kimberley Zabec haben ihre Jobs an den Nagel gehängt, um sich in den Wäldern von Virginia ein neues Leben als Selbstversorger aufzubauen. Doch die beiden Stadtkinder haben die Launen von Mutter Natur und die Gefahren der Wildnis unterschätzt! Ein Tornado hat auf dem Grundstück massive Schäden angerichtet. Die Schweine laufen frei herum. Fast alle Hühner sind einem hungrigen Kojoten zum Opfer gefallen. Höchste Zeit, dass Marty, Matt und Misty Raney dem überforderten Ehepaar mit einigen wichtigen Überlebenstipps wieder auf die Beine helfen. Denn nur wenn die Tiere besser geschützt sind und das Haus endlich sturmsicher ist, hat der Aussteiger-Traum der Zabecs noch eine Chance.
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Heimwerken
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.