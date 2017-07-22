Zum Inhalt springenBarrierefrei
Home Rescue - Wohnen in der Wildnis

Der große Durst

Folge vom 22.07.2017
Der große Durst

45 Min. Ab 6

Sandstürme, Skorpione, Klapperschlangen: Mitten in der Wüste von Nevada versucht Familie Kondor das Unmögliche - sich ein Leben als Selbstversorger aufzubauen! Aber umgeben von einer ausgedörrten Landschaft aus Fels und Sand, grenzt dieses waghalsige Projekt schon fast an Wahnsinn. Doch die Kondors haben kein Wahl. Nachdem Vater Dan seinen Job verloren hat und ihr einstiges Haus in Carson City von der Bank gepfändet wurde, liegt die Zukunft der Familie hier, auf ihrem 40 Hektar großen Grundstück. Während Misty ein windfestes Gewächshaus baut, versuchen Matt und Jonathan das Schlangenproblem in den Griff zu bekommen. Die größte Herausforderung ist jedoch die Wasserversorgung in der Wüste...

