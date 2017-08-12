Home Rescue - Wohnen in der Wildnis
Folge vom 12.08.2017: Bäranoia
Folge vom 12.08.2017
Bear Creek, Colorado: Mitten in den Rocky Mountains hat für Familie Garcia ein knallharter Kampf begonnen! Denn das Leben in der Stadt hat das Ehepaar hinter sich gelassen. Jetzt suchen Don und Lorinda ihr gemeinsames Glück in den Bergen. Allerdings läuft das Aussteigerprojekt alles andere als rund. Die größten Probleme sind die schwächelnde Stromversorgung, eine fehlende Nahrungsquelle sowie gefährliche Raubtiere, die sich immer wieder auf das Grundstück wagen. Während Matt versucht, Lorindas extreme Bärenangst zu lindern, kümmert sich Misty um den Bau eines robusten Hühnerstalls. Marty bringt unterdessen nicht nur die Solaranlage, sondern auch Dons Selbstbewusstsein wieder in Position.
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Heimwerken
