HGTVFolge vom 14.03.2019
44 Min.Folge vom 14.03.2019Ab 12

Kristin und Sky Solbach leben auf Hawaii, genauer gesagt auf der Insel Maui. Tief im tropischen Dschungel wollen die Aussteiger ein selbstbestimmtes Leben führen. Bislang verfügt das Paar über Hühner, Truthähne sowie einen Obstgarten zur Selbstversorgung. Doch gerade braut sich im Paradies ein heftiges Gewitter zusammen. Denn in der fünf Monate dauernden Regenzeit können sich Bäche und Flüsse schnell in reißende Ströme verwandeln! Das Grundstück war bereits mehrfach überflutet. Marty, Matt und Misty Raney sind zur Stelle, um die Solbachs im wahrsten Sinne des Wortes vor dem Untergang zu bewahren. Neben der Wildschweinjagd im Wald steht daher vor allem Hochwasserschutz auf dem Programm!

