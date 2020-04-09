Home Rescue - Wohnen in der Wildnis
Folge vom 09.04.2020: Der Tüftler im Wald
45 Min.Folge vom 09.04.2020Ab 6
Der Huron National Forest im Süden von Michigan: ein Naturparadies mit malerischen Seen, wilden Tieren und grandiosen Landschaften - eigentlich! Denn bei Familie Dague ist keine Spur von Aussteiger-Idylle zu finden. Erica, Danny und Sohn Zach kämpfen vielmehr ums Überleben. Auf ihrem Grundstück in der Einöde Michigans mangelt es an Strom und Wasser, zwei Grundbausteine des erfolgreichen Selbstversorger-Daseins. Während Marty ein komplettes Trinkwassersystem inklusive Pumpe entwickelt, kümmert sich Matt um die Energieversorgung. Die Lösung: bewegliche Solarmodule, die dem Lauf der Sonne folgen.
