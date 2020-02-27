Home Rescue - Wohnen in der Wildnis
Folge vom 27.02.2020: Der Hofladen-Hof
Die Smoky Mountains im Osten von Tennessee: Ricky und Anne Reathiford leben seit drei Jahren auf einem wunderschönen Siedlerhof mit 150 Tieren. Aber es gibt ein Problem. Unwetter haben in der Vergangenheit immer wieder für Stromausfälle gesorgt. Da die beiden einen kleinen Hofladen mit verderblicher Ware betreiben, ist eine zuverlässige Kühlung jedoch Pflicht! Um die Energiesorgen der Reathifords in den Griff zu bekommen, hat Improvisationstalent Marty eine zündende Idee. Mit einem selbstgebauten Wasserkraftwerk will er das Paar unabhängig vom öffentlichen Stromnetz machen.
