Der extreme Süden von Oregon

HGTV
Folge vom 05.03.2020
44 Min.
Ab 6

Sengende Sommertage, gefolgt von frostigen Nächten: Der Siedlerhof von Aussteiger-Pärchen Kondash, im südlichen Oregon, ist extremen Klimaverhältnissen ausgesetzt. Das raue Land hat bereits mehrere Ernten vernichtet und im Winter erfriert das Vieh in baufälligen Ställen. Doch damit nicht genug! Ein mysteriöses Raubtier treibt in der Gegend sein Unwesen und sorgt zusätzlich für Ärger. Höchste Zeit, dass Profis den völlig überforderten Siedlern unter die Arme greifen: Misty zaubert einen unterirdischen Garten, Marty erteilt Nachhilfe in Sachen Scheunenbau und Matt enttarnt einen geheimnisvollen Killer.

