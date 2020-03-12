Home Rescue - Wohnen in der Wildnis
Folge vom 12.03.2020: Flammenhölle Idaho
44 Min.Folge vom 12.03.2020Ab 12
Im Norden von Idaho haben sich Stuart und Toni Rinker ihren Traum vom Aussteigerdasein erfüllt. Aber die beiden haben ein grundlegendes Problem: Ihr Grundstück mitsamt dem Haus befindet sich mitten in einem Waldbrandgebiet! Hinzu kommt, dass die Selbstversorger bislang keine vernünftige Trinkwasserversorgung haben - und so sind sie gezwungen, jede Woche gigantische Mengen Wasser mühsam dorthin zu transportieren. Können die Outdoor-Spezialisten aus Alaska den Rinkers helfen, ihre Lebensgrundlage zu sichern? Oder geht die Zukunft der Naturfreunde sprichwörtlich in Rauch auf?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Heimwerken
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.