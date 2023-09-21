Home Rescue - Wohnen in der Wildnis
Folge vom 21.09.2023: Am Rande der Verzweiflung
88 Min.Folge vom 21.09.2023Ab 6
Auf einem entlegenen Waldgrundstück in Washington wollen sich Shannon und Jason Turo den Traum vom Aussteiger-Dasein erfüllen. Doch bald nach dem Einzug macht das Paar eine ärgerliche Entdeckung: Das Holzhaus ist total marode und von Schädlingen zerfressen! Mittlerweile leben die Turos im Wohnmobil. Es gibt keine Nahrungsquelle, geschweige denn eine sichere Behausung, die Schutz vor Kälte oder Raubtieren bietet. Angesichts der prekären Lage mobilisieren die Raneys viele Helfer:innen, um in nur 7 Tagen ein solides A-Rahmenhaus, einen Terrassengarten mit Bewässerungssystem sowie ein Nutztiergehege zu bauen.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Heimwerken
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.