Home Rescue - Wohnen in der Wildnis
Folge vom 24.04.2025: Mit Pfeil und Bogen
88 Min.Folge vom 24.04.2025Ab 12
Auf den ersten Blick wirkt die Tropeninsel Hawaii wie ein Paradies. Aber für Aussteiger:innen gibt es viele Probleme. Auch Annie Ridgely und ihre 4 Kids haben mit den harschen Lebensbedingungen im Südosten der Hauptinsel zu kämpfen. Giftige Vulkangase sorgen für sauren Regen. Dürreperioden erschweren die Landwirtschaft. Aber auch invasive Tierarten, wie Wildschweine und Mangusten, gefährden die 30 Hektar große Macadamia-Farm der Familie. Das Hofrettungsteam der Raneys hilft dabei, die Wasserversorgung zu sichern und einen Gemüsegarten anzulegen. Außerdem baut das Trio ein mobiles Schafgehege zur Selbstversorgung sowie einen Jägerstand zur Wildschwein-Abwehr.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Heimwerken
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.