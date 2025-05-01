Home Rescue - Wohnen in der Wildnis
Folge vom 01.05.2025: Der zweite Rettungsversuch
88 Min.Folge vom 01.05.2025Ab 6
Mit 12.000 Millimeter Niederschlag pro Jahr zählt die hawaiianische Insel Kauai zu den regenreichsten Regionen der Erde. Auch als die Raneys vor 3 Jahren den Hof von Familie Nash mit aufgebaut haben, sind sintflutartige Regenfälle vom Himmel geschossen. Doch nun ist das Siedlungsprojekt von Melissa, Jackson und ihren 3 Kids erneut in Gefahr. Marty unternimmt einen zweiten Rettungsversuch, bei dem ein alter Schiffscontainer zum Schafstall inklusive Werkzeugschuppen umfunktioniert wird. Auch die Bienenzucht bekommt endlich ein geschütztes Zuhause. Außerdem sollen die Strom- und Wasserversorgung für die Familie verbessert werden.
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Heimwerken
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.