Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Homeland

Die Klinge

20th CenturyStaffel 1Folge 5
Die Klinge

Die KlingeJetzt kostenlos streamen

Homeland

Folge 5: Die Klinge

54 Min.Ab 12

Der CIA gelingt ein großer Coup: Der Terrorist Afsal Hamid wird in Pakistan gefangen genommen und in die USA gebracht. Er hat Nicholas über Jahre gefoltert und steht höchstwahrscheinlich in engem Kontakt zum Topterroristen Abu Nazir. Da Carrie immer noch vermutet, dass Sergeant Brody umgedreht worden ist, will sie auf keinen Fall, dass er Kontakt zu Hamid bekommt. Doch Brody wendet sich an Carries Boss und verlangt ein Gespräch mit seinem Peiniger ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Homeland
20th Century
Homeland

Homeland

Alle 8 Staffeln und Folgen