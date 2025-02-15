Homeland
Folge 7: Ein Tag am Fenster
Im Auftrag von Roya soll Brody gute Stimmung bei den Waldens machen. Daher verbringen die Brodys und die Waldens ein Wochenende bei Rex, einem Bekannten der Waldens. Brody ist sofort von Rex begeistert, da dieser in ihm Waldens Nachfolger bei der Präsidentschaft sieht. Die gute Stimmung wird von Dana verdorben: Sie beichtet, dass sie und Finn einen Autounfall mit Fahrerflucht begangen haben ...
