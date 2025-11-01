Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt
Folge 2: Traumküchen
39 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 6
Die Küche ist der traditionelle Mittelpunkt eines Hauses und entscheidet oft darüber, ob Menschen ein Haus verkaufen wollen oder nicht. Ashley und Michael werfen einen Blick zurück und präsentieren sechs ihrer Lieblingsküchen, die sie in Galveston umgebaut und hergerichtet haben. Neben Platzproblemen hatten die beiden dabei oft mit einem schwierigen Grundriss zu kämpfen.
Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt
Genre:Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH