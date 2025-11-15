Die schönsten FundstückeJetzt kostenlos streamen
Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt
Folge 6: Die schönsten Fundstücke
40 Min.Folge vom 15.11.2025Ab 6
Wenn Ashley und Michael Cordray Bruchbuden in Traumhäuser verwandeln, achten sie darauf, auch in den Innenräumen den historischen Charme der Immobilien zu bewahren. In dieser Folge blicken sie auf ihre denkwürdigsten antiken Fundstücke zurück. Ob Kronleuchter, Bücherschränke, Waschbecken oder Schiebetüren - nichts ist zu alt, um nicht doch noch einmal Verwendung zu finden.
