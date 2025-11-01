Die schönsten StrandbungalowsJetzt kostenlos streamen
Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt
Folge 1: Die schönsten Strandbungalows
40 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 6
Michael und Ashley werfen einen Blick zurück und präsentieren ihre liebsten Strandbungalows. Mit dabei ist ein Häuschen, um dessen Kauf sich die Cordrays jahrelang bemüht haben, weil sofort klar war, dass es sich in eine perfekte Ferienunterkunft verwandeln lässt. Außerdem zeigen die beiden ein kugelförmiges Haus, das im texanischen Galveston schon seit den 1960er Jahren Kultstatus besitzt.
Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt
