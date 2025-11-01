Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 5Folge 2vom 01.11.2025
39 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 6

Die Küche ist der traditionelle Mittelpunkt eines Hauses und entscheidet oft darüber, ob Menschen ein Haus verkaufen wollen oder nicht. Ashley und Michael werfen einen Blick zurück und präsentieren sechs ihrer Lieblingsküchen, die sie in Galveston umgebaut und hergerichtet haben. Neben Platzproblemen hatten die beiden dabei oft mit einem schwierigen Grundriss zu kämpfen.

