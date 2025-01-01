HORROR TATTOOS
HORROR TATTOOS
Körperkunst statt Farbmassaker: Die vier Tattoo-Profis Randy Engelhard, Mick Mark, Nancy Mietzi und Bertram "Berti" Krause machen sich auf die Jagd nach den schlimmsten Tattoo-Sünden der Republik. Wer die Herzen der Tätowierer mit seinem Tattoo-Fail und der Geschichte dahinter erweicht, begibt sich mit verbundenen Augen voll und ganz in die Hände der Profis. Welche Grusel-Tattoos machen das Team sprachlos und wer bringt den Mut für ein "Blind Tattoo" auf?
Genre:Entertainment, Lifestyle, Show