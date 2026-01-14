Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hotel 13

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 26vom 14.01.2026
Hotel 13

Folge 26: M.

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Das Kaninchen taucht wieder auf – mit einer Notiz: „Schickt eine Zeitung mit der Maschine. Hochachtungsvoll, Professor Magelaan.“ Tom fragt sich, ob Magelaan der geheimnisvolle „M“ ist, von dem seine alte Postkarte stammt. Jack beobachtet alles, doch Richard glaubt ihm weiterhin nicht. Victoria bekommt ein mysteriöses Paket und führt geheime Telefonate.

