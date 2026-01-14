Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hotel 13

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 27vom 14.01.2026
Folge 27: Vincent Evermore

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Victoria überrascht Flo mit einem Auftritt des Magiers Vincent Evermore. Richard ist verzweifelt, weil die letzte Zimmermann-Uhr keine Hinweise liefert, und zerstört sie wütend. Tom, Anna und Liv schleichen sich nachts in Zimmer 13, werden aber in der Lobby von Richard ertappt. Er verlangt eine Erklärung.

