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Hotel 13

Spurlos verschwunden

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 29vom 14.01.2026
Spurlos verschwunden

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Hotel 13

Folge 29: Spurlos verschwunden

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Tom, Anna und Liv sind weg – Flo glaubt, seine Zaubersprüche hätten sie versehentlich verschwinden lassen. Er übernimmt hektisch ihre Jobs, um keinen Verdacht zu erregen. In Wahrheit sind die drei durch die Maschine in die Vergangenheit gereist! Das Hotel sieht völlig anders aus – und sie begreifen, dass sie im Jahr 1927 gelandet sind.

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