Hotel 13

Fischköpfe und Filmpremieren

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 30vom 14.01.2026
Folge 30: Fischköpfe und Filmpremieren

14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

In der Vergangenheit begegnen Tom, Anna und Liv den Vorfahren von Richard und Jack. Liv muss sich in einem Fischkorb verstecken, wird versehentlich weggeschoben und landet in Schwierigkeiten. Tom sucht Magelaan. In der Gegenwart veranstaltet Jack eine Filmpremiere für Victoria, während Flo mit der Arbeit völlig überfordert ist.

