Hotel 13
Folge 31: Katastrophentourismus der Zeit
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Tom, Anna und Liv treffen in der Vergangenheit endlich auf Professor Magelaan, den Erbauer der Maschine. Er erklärt, dass sie das Raum-Zeit-Kontinuum gefährden, wenn sie zu lange bleiben. Tom will trotzdem helfen – die Maschine im Jahr 1927 ist beschädigt, und Magelaan bittet ihn, sie zu reparieren.
