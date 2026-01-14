Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 KidsStaffel 1Folge 31vom 14.01.2026
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Tom, Anna und Liv treffen in der Vergangenheit endlich auf Professor Magelaan, den Erbauer der Maschine. Er erklärt, dass sie das Raum-Zeit-Kontinuum gefährden, wenn sie zu lange bleiben. Tom will trotzdem helfen – die Maschine im Jahr 1927 ist beschädigt, und Magelaan bittet ihn, sie zu reparieren.

