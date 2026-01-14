Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hotel 13

Studio 100 Kids
Staffel 1
Folge 47
vom 14.01.2026
Folge 47: Victoria triumphiert

13 Min.
Ab 6

Anna erwischt Tom und will ihn aufhalten. Sie glaubt, die Zeitmaschine sei zu gefährlich. Doch Tom ist überzeugt, dass Magelaan noch irgendwo feststeckt. Anna gibt ihm schließlich den Schlüssel. Tom öffnet die Tür und tritt ein – grelles Licht blendet alles.

