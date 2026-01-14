Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 KidsStaffel 1Folge 52vom 14.01.2026
15 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Tom, Anna und Liv entdecken, dass Flo, Victoria, Ruth und Jack Frieda so schnell wie möglich entlarven wollen. Tom bestätigt, dass Frieda die Diebin ist, und sie planen eine Falle – doch der Plan geht schief. Überraschenderweise erfahren sie auch, dass Victoria und Tom ein Paar in der neuen Gegenwart sind, was Anna eifersüchtig macht.

