Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hotel 13

Nallegam

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 54vom 14.01.2026
Nallegam

NallegamJetzt kostenlos streamen

Hotel 13

Folge 54: Nallegam

12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Victoria kündigt offiziell an, dass sie und Tom ein Paar sind – Tom, Anna und Liv fliehen zurück in die Vergangenheit, um alles zu korrigieren. Sie entdecken, dass Magelaan am Freitag zurück ins Hotel will und einen Raum in einem anderen Hotel gebucht hat. Andere scheinen denselben Plan zu haben.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Hotel 13
Studio 100 International
Hotel 13

Hotel 13

Alle 2 Staffeln und Folgen