Hotel 13
Folge 77: In der Klemme
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Tom, Liv und Diederich glauben, Anna sei in Mrs. Hennings Zimmer gefangen. Paul und Mister X durchkreuzen ihre Pläne. Jack beobachtet Flo und Caro, Victoria ist frustriert über ihre Mutter, ein Doppelgänger erscheint. Richard sucht den geheimen Aufzug.
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Hotel 13
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Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Studio 100 and Viacom International Inc.