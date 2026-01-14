Hotel 13
Folge 80: Der Brief
14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Notar übergibt Tom einen Brief von Magelaan: Der Zeitregler muss vor dem Unfall zurückgestellt werden. Tom kennt jedoch dessen Standort nicht, nur Anna. Diederich hilft bei der Suche. Richard ist abgelenkt, Victoria am Strand.
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Hotel 13
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Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Studio 100 and Viacom International Inc.