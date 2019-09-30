Zum Inhalt springenBarrierefrei
House Hunters Family

HGTVFolge vom 30.09.2019
21 Min.Folge vom 30.09.2019

Ein Paar aus Los Angeles und ihre drei Töchter sind auf Haussuche in Santa Clarita. Das Haus soll mehr Platz haben als ihr derzeitiger Bungalow in der Stadt. Auch eine moderne Küche und großer Hinterhof sind ein Must-have; bloß sind sich die Töchter über die Verteilung der Zimmer nicht einig.

