House Hunters
Folge vom 11.10.2018: Zusammen in Madrid
20 Min.Folge vom 11.10.2018
Trey aus South Dakota hat während einer Spanienreise seinen Traummann kennengelernt: Bei Mario und ihm war es Liebe auf den ersten Blick. Und nach einem Jahr Fernbeziehung hat Trey beschlossen, zu ihm nach Madrid zu ziehen. Mario möchte eine Wohnung in der Stadtmitte, doch da die Preise in der spanischen Hauptstadt teuer sind, reicht es wohl nur für ein kleines Apartment. - Kein Problem für den Madrilenen, doch Trey, der an viel Platz gewöhnt ist, kommt mit beengtem Wohnraum nicht zurecht.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.