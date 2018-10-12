House Hunters
Folge vom 12.10.2018: Spontan nach Australien
21 Min.Folge vom 12.10.2018
Harry und Sarah waren früher Arbeitskollegen und sind seit neun Jahren verheiratet. Nun will das Paar aus Frisco, Texas, die Staaten verlassen und nach Darwin in Australien auswandern, um sich ein neues Leben aufzubauen. Sarah wünscht sich ein Domizil mit Meerblick im beliebten Uferviertel, für Harry hat die Nähe zu seinem Arbeitsplatz Vorrang. Am Ende werden aber andere über ihr Heim entscheiden: Die zwei Hunde des Paares brauchen ein haustierfreundliches Plätzchen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.