House Hunters
Folge vom 18.10.2018: Familienangelegenheit Amsterdam
21 Min.Folge vom 18.10.2018
Norm und Heather kennen sich seit der Kindheit und sind seit 30 Jahren zusammen. Nun hat das kanadische Paar beschlossen, ihre Heimat Toronto zu verlassen und zusammen mit den Töchtern nach Amsterdam zu gehen. Seit ihren Flitterwochen in der niederländischen Hauptstadt träumen sie von diesem Umzug, der nun durch ein Jobangebot Wirklichkeit wird. Doch wo werden sie wohnen? Norm möchte in ein gemütliches Haus am Stadtrand ziehen, aber der Rest der Familie will mitten in die City, um Amsterdam pur zu erleben.
Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
