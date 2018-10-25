House Hunters
Folge vom 25.10.2018: Verliebt in Edinburgh
19 Min.Folge vom 25.10.2018
Während eines Studienaufenthalts hat sich Josie in die schottische Hauptstadt Edinburgh verliebt und ist sofort bereit, ihre Heimat North Carolina zu verlassen, als sie dort ein Stellenangebot bekommt. Ehemann Brett ist weniger begeistert. Er muss für Josies Traum seinen gut bezahlten Job als Artdirector aufgeben und ist vom Gehalt seiner Frau abhängig. In ihrer Traumstadt will Josie dann auch ihr historisches Traumhaus mit Blick aufs Wasser finden, doch die Mieten für diese Objekte sind hoch und Brett will ihre Ersparnisse nicht verschleudern.
