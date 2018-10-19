Ein Künstlerhaus in AustralienJetzt kostenlos streamen
House Hunters
Folge vom 19.10.2018: Ein Künstlerhaus in Australien
21 Min.Folge vom 19.10.2018
Glenda und Chris wollen das Leben in der Großstadt Sydney hinter sich lassen und nach Norfolk Island ziehen, eine Pazifikinsel östlich von Australien. Auf diesem nur 35 Quadratkilometer großen Eiland leben Nachfahren der legendären „Bounty“-Meuterer, und auch sonst ist Norfolk einzigartig - leider ist der Immobilienmarkt stark begrenzt. Die beiden Künstler suchen ein Domizil mit spektakulärem Blick, großem Garten und genug Platz für ihr Atelier. Werden sie ihren Inseltraum mit schmalem Budget realisieren können?
