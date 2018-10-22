House Hunters
Folge vom 22.10.2018: Landleben in England
19 Min.Folge vom 22.10.2018
Steve und Jane sind seit 17 Jahren ein Paar und haben nun beschlossen, ihre hektische New Yorker Vorstadt zu verlassen und mit ihren den Teenager-Töchtern nach Surrey in Großbritannien zu ziehen. Die Sportreporterin und der Wirtschaftspädagoge sind immer gerne gereist und wollen nun auch ihren Kindern neue Perspektiven eröffnen. Die wohlhabende Grafschaft im Süden Englands ist sehr grün und bietet viele Sport- und Freizeitmöglichkeiten. Hier sucht die Familie ein typisch englisches Landhaus mit viel Charme und Charakter, das ihr Budget nicht übersteigt.
Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
