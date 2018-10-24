House Hunters
Folge vom 24.10.2018: Abenteuer Antwerpen
21 Min.Folge vom 24.10.2018
Ein attraktives Jobangebot als Projektmanager in der belgischen Hafenstadt Antwerpen hat Dave und Katie Rayburn veranlasst, aus ihrer Heimat Flemington in New Jersey wegzuziehen und mit den beiden Kindern nach Europa zu gehen. Doch die Vorstellungen von ihrem neuen Zuhause gehen stark auseinander: Katie will ein typisch belgisches Haus mit historischem Charme, das im Zentrum von Antwerpen liegt. Davids Wünsche sind eher pragmatischer Natur - am besten ein modernes Domizil am Stadtrand mit kurzem Arbeitsweg, um mehr Zeit mit der Familie zu verbringen.
Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
