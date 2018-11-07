House Hunters
Folge vom 07.11.2018: Portugiesisches Dilemma
21 Min.Folge vom 07.11.2018
Nach jahrelangen Diskussionen kann Amadeu seine Gattin Adrienne endlich überzeugen, mit dem Nachwuchs im Gepäck von Kalifornien in seine Heimatstadt Vila Verde im Norden Portugals zu ziehen. Denn in der "Grünen Stadt" lässt es sich günstiger leben als in den USA, und das bedeutet für sie: mehr Zeit für die Kids! Weniger einig sind sie sich bei der Frage, wo sie wohnen wollen. Amadeu stellt sich etwas Ländliches vor, nur wenige Minuten von seinem eigenen Elternhaus entfernt, während Adrienne in die Kultur ihrer neuen Heimat eintauchen will und lieber in der Nähe von Museen, Parks und Galerien wohnen möchte.
