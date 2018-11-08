Schnelle Entscheidung in MelbourneJetzt kostenlos streamen
House Hunters
Folge vom 08.11.2018: Schnelle Entscheidung in Melbourne
19 Min.Folge vom 08.11.2018
Melbourne, Australien. Broadway-Schauspielerin Cessalee aus New York hat sich Hals über Kopf in den Einheimischen Scott verguckt. Nach nur einen Monat Zweisamkeit sind die Frischverliebten sich einig: Wir ziehen zusammen! Doch bei Preis und Ausstattung des zukünftigen Liebesnests gehen die Vorstellungen arg auseinander. Cessalee schwebt ein modernes, gästefreundliches, mit Trockner und Klimaanlage ausgestattetes Appartement vor, während Scott der Sinn nach etwas Traditionellem mit Charakter und Garten steht, das erschwinglich ist. Bei so viel Uneinigkeit wird sich zeigen, wie groß die Liebe tatsächlich ist.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.