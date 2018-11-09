Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mutter und Tochter in Madrid

HGTVFolge vom 09.11.2018
Folge vom 09.11.2018: Mutter und Tochter in Madrid

21 Min.Folge vom 09.11.2018

Die alleinerziehende Amie aus Tennessee möchte sich einen Herzenswunsch erfüllen und mit ihrer 12-jährigen Tochter Scarlett nach Spanien auswandern. Ihre Wahl fällt auf das historisch spannende und pulsierende Madrid. Amie will in der geschäftigen Hauptstadtmetropole zukünftig Englisch unterrichten. Soweit der Plan! Allerdings ist Amies Lehrtätigkeit nur ein Halbtagsjob, so dass die Damen den Gürtel vorerst enger schnallen müssen. Trotz des begrenzten Budgets wollen sie ein großes Appartement mit Terrasse und typisch spanischem Flair in der Innenstadt mieten. Die Ernüchterung folgt schnell - werden sie dennoch die Traumbleibe in ihrer Traumstadt finden?

