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House Hunters

Große Erwartungen, kleines Budget

HGTVFolge vom 25.04.2019
Große Erwartungen, kleines Budget

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House Hunters

Folge vom 25.04.2019: Große Erwartungen, kleines Budget

20 Min.Folge vom 25.04.2019

Paul aus Tuscon, Arizona, bekommt die Gelegenheit, an der Universität von Bern seine Doktorarbeit zum Thema Klimaforschung zu schreiben und macht dadurch den Traum seiner Freundin Hilary wahr. Doch da nur Paul einen Job hat, ist ihr Budget für die Schweizer Hauptstadt begrenzt. Hilarys Erwartungen sind riesig, und Paul macht sich Sorgen, ob er sich diesen Lebensstil überhaupt ansatzweise leisten kann, denn sein Uni-Gehalt ist nicht hoch, die Mietpreise in Bern dafür umso höher. Hilary möchte eine schöne, zentral gelegene Wohnung mit zwei Schlafzimmern und großer, moderner Küche. Doch mit Pauls Budget von 1.400 Dollar im Monat ist das aussichtslos.

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