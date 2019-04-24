House Hunters
Folge vom 24.04.2019: Sesshaft in Mexiko?
20 Min.Folge vom 24.04.2019
Tommo und Megsy haben sich auf einem Kreuzfahrtschiff kennengelernt, wo er als Musiker und sie im Animationsteam arbeitete, und zusammen 87 Länder bereist. Sie haben auf den Philippinen Tauchen gelernt, auf Yucatan Walhaie beobachtet und in Griechenland auf Tischen getanzt. - Doch seit einem Trip nach Merida, Mexiko, wollen sie Wurzeln schlagen. Da die beiden während ihrer Kreuzfahrtzeit zu echten Reise- und Kulinarik-Experten geworden sind, wollen sie dort einen Food- & Travel-Blog starten. Doch kann das Paar an nur einem Ort ohne ständige Abwechslung überhaupt glücklich werden? Und wie sieht es in Mexiko auf dem Wohnungsmarkt aus?
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Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 19-37, Season 89-92, Season 138-140, Season 182-183: Warner Bros. Discovery, Inc.