House Hunters
Folge vom 26.04.2019: Neuanfang in Utrecht
20 Min.Folge vom 26.04.2019
Anthropologin Lisa, Gatte Lorne und Tochter Nelle verlassen ihre Heimat Ottawa in Kanada, um ins niederländische Utrecht zu ziehen. Lisa will schon lange in Europa leben und hat hier ein interessantes Jobangebot bekommen. Lorne dagegen wird vorerst seinen Beruf aufgeben, ein Buch schreiben und Hausmann sein. Deshalb wünscht er sich ein ruhiges Domizil etwas außerhalb der Stadt, während Lisa gerne im Zentrum in einem typischen Utrecht-Haus wohnen würde. Die Immobilie sollte drei Schlaf- und zwei Badezimmer haben, bezugsfertig und in der Nähe von Nelles Schule sein, aber nicht über 550.000 US-Dollar kosten. Eine sportliche Aufgabe für ihren Makler.
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Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 19-32, Season 89-92, Season 138-140, Season 182-183: Warner Bros. Discovery, Inc.