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House Hunters

Der Traum von Paris

HGTVFolge vom 06.05.2019
Der Traum von Paris

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House Hunters

Folge vom 06.05.2019: Der Traum von Paris

20 Min.Folge vom 06.05.2019

Nikki möchte ihren lang gehegten Traum erfüllen und ihre Heimat Scottsdale in Arizona verlassen, um nach Paris zu ziehen. Ehemann Tim ist von der französischen Hauptstadt weniger begeistert und würde, da sie einen kleinen Sohn haben, eine ...

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