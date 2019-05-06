Olympisches Gold für Nagoya?Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 06.05.2019: Olympisches Gold für Nagoya?
21 Min.Folge vom 06.05.2019
Australier All arbeitet seit sechs Jahren als Feldhockey-Trainer in Vancouver, Kanada, und hat nun das Angebot bekommen, die japanische Damenmannschaft für die Olympischen Spiele zu trainieren. Eine echte Chance, doch dafür muss er mit der ganzen Familie nach Nagoya, 350 Kilometer von Tokio entfernt, ziehen. Ehefrau Sara befürchtet, dass sie sich mit den Kindern in Japan recht einsam fühlen wird, zumal All extrem viel arbeitet, sie keinen Menschen kennt und kein Wort Japanisch spricht. Außerdem muss die Familie eine Wohnung finden, die groß genug ist. Auf der Wunschliste stehen möblierte fünf Zimmer, ein offenes Wohnkonzept und ein Garten für 1.750 Dollar.
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Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 19-37, Season 89-92, Season 138-140, Season 182-183: Warner Bros. Discovery, Inc.