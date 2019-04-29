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House Hunters

Aktiv in Auckland

HGTVFolge vom 29.04.2019
Aktiv in Auckland

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House Hunters

Folge vom 29.04.2019: Aktiv in Auckland

21 Min.Folge vom 29.04.2019

Als Chris ein Jobangebot in Auckland bekommt, überlegt seine Familie nicht lange, packt die Koffer und verlässt ihre Heimat Michigan, um nach Neuseeland auszuwandern. Das Ehepaar mit drei kleinen Kindern hatte ein perfektes Leben, gute Jobs, einen ...

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