House Hunters
Folge vom 30.04.2019: Alle Wege führen nach Rom
20 Min.Folge vom 30.04.2019
Lisa ist Australierin mit italienischen Wurzeln und hat von ihrer kulinarischen Rom-Reise ein besonderes Souvenir mitgebracht: den attraktiven Römer Luca! Nun will sie Down Under verlassen und in die italienische Hauptstadt ziehen, um dort eine ...
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Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 19-37, Season 89-92, Season 138-140, Season 182-183: Warner Bros. Discovery, Inc.