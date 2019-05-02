House Hunters
Folge vom 02.05.2019: Schöner leben in Sitges
20 Min.Folge vom 02.05.2019
Zwei Jahre nach dem tragischen Tod ihres Mannes beschließt Karen, Chicago zu verlassen und mit ihren beiden kleinen Söhnen nach Sitges in Spanien zu ziehen. Hier möchte sie ein neues Leben mit neuen Perspektiven beginnen. Die schöne Stadt am Meer ist ...
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Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 19-37, Season 89-92, Season 138-140, Season 182-183: Warner Bros. Discovery, Inc.