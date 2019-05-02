House Hunters
Folge vom 02.05.2019: Nächster Schritt: Madrid
19 Min.Folge vom 02.05.2019
Jon und Maria aus Upstate New York sind gerade mit dem College fertig geworden und wollen eine Weile in Europa leben, bevor sie sich feste Jobs suchen. Ihre Wahl fällt auf Madrid, da beide Spanien lieben und sie dort an einer Sprachschule unterrichten können. Die zwei haben noch nie zusammengewohnt, und Marie hat Bedenken, ob alles gut gehen wird. Obwohl es in Madrid vergleichsweise moderate Wohnungspreise gibt, ist ihr Budget schmal bemessen. Trotzdem hoffen sie, für 1.400 Dollar eine zentral gelegene 3-Zimmer-Wohnung mit hohen Decken, schöner, großer Küche und spanischem Charme zu bekommen. Doch ihr Makler holt sie schnell in die Realität zurück.
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Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 19-37, Season 89-92, Season 138-140, Season 182-183: Warner Bros. Discovery, Inc.