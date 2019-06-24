House Hunters
Folge vom 24.06.2019: Auf nach Down Under!
21 Min.Folge vom 24.06.2019
Raus aus der Komfortzone und rein ins Abenteuer! Deshalb beschließt ein selbst ernannter Introvertierter, ein Jobangebot in Melbourne anzunehmen. Seine temperamentvolle Frau, die bereits auf der ganzen Welt gelebt hat, freut sich über den Sinneswandel ihres Mannes. Doch als es an die Wohnungssuche in der neuen Stadt geht, bekommt er plötzlich kalte Füße.
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Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 19-37, Season 89-92, Season 138-140, Season 182-183: Warner Bros. Discovery, Inc.