House Hunters
Folge vom 01.07.2019: Eine Bar in Nicaragua
20 Min.Folge vom 01.07.2019
Ein Pärchen träumt von einer eigenen Bar in Granada, Nicaragua. Was ihr Business angeht, sind sich die beiden einig, doch beim Thema Wohnen gehen die Geschmäcker auseinander: Zentrale Stadtwohnung in der Nähe der Bar oder Idylle auf dem Land? Diskussionsstoff garantiert!
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Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 19-37, Season 89-92, Season 138-140, Season 182-183: Warner Bros. Discovery, Inc.