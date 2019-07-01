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House Hunters

Eine Bar in Nicaragua

HGTVFolge vom 01.07.2019
Eine Bar in Nicaragua

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House Hunters

Folge vom 01.07.2019: Eine Bar in Nicaragua

20 Min.Folge vom 01.07.2019

Ein Pärchen träumt von einer eigenen Bar in Granada, Nicaragua. Was ihr Business angeht, sind sich die beiden einig, doch beim Thema Wohnen gehen die Geschmäcker auseinander: Zentrale Stadtwohnung in der Nähe der Bar oder Idylle auf dem Land? Diskussionsstoff garantiert!

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